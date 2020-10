Flavia Vento a Domenica live litiga con la sorella Sabina (Di lunedì 26 ottobre 2020) A “Domenica live” Flavia Vento ha litigato con la sorella Sabina che aveva detto alla sorella che dovrebbe andare dallo psicologo. Flavia ha rilanciato che nessuno l’ha mai aiutata, soprattutto con i suoi cani. Proprio per badare a loro avrebbe lasciato la casa del “Grande Fratello Vip”. «Nessuno mi ha mai aiutata con i miei cani – dice Flavia Vento – nemmeno a portarli fuori. Mia sorella in tre anni non mi è mai venuta a trovare». Barbara D’Urso mostra un video in cui si vede Flavia che prega e con i suoi cani. Sabina ride e commenta: «Vuoi che ti dica quello che penso? Siamo ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) A “hato con lache aveva detto allache dovrebbe andare dallo psicologo.ha rilanciato che nessuno l’ha mai aiutata, soprattutto con i suoi cani. Proprio per badare a loro avrebbe lasciato la casa del “Grande Fratello Vip”. «Nessuno mi ha mai aiutata con i miei cani – dice– nemmeno a portarli fuori. Miain tre anni non mi è mai venuta a trovare». Barbara D’Urso mostra un video in cui si vedeche prega e con i suoi cani.ride e commenta: «Vuoi che ti dica quello che penso? Siamo ...

