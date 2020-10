Fiumicino | resta alto il numero dei contagi | 77 i positivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “La Asl RM3 ha inviato i dati aggiornati ad oggi suinella nostra città e ilrimane elevato”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Sono 77 le persone positive, appena una meno di ieri – spiega il sindaco – e 22 quelle in sorveglianza attiva”. “Ho convocato per oggi alle 15 il Coc per discutere questa nuova fase dell’emergenza – conclude Montino -. Domani alle 17, invece, ci sarà una riunione con i capigruppo di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale convocata, su mia richiesta, dalla Presidente Alessandra Vona”. su Il Corriere della Città.