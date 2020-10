Firenze, donna senza mascherina fermata da vigili, la folla che assiste alla scena protesta: “Lasciatela stare, non è una terrorista” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una donna senza mascherina che stava passeggiando con un cane in piazza della Repubblica è stata fermata dai vigili. Nelle immagini si vedono intorno alla donna più agenti uno dei quali la trattiene mentre altri passanti stanno intorno: tra loro c’è chi polemizza con i vigili e e grida vergogna. La donna, secondo quanto spiegato da Palazzo Vecchio, invitata a indossare la mascherina avrebbe dato in escandescenze venendo poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. La donna infine è stata ammanettata, caricata a forza su una volante e portata in centrale. L'articolo Firenze, donna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unache stava passeggiando con un cane in piazza della Repubblica è statadai. Nelle immagini si vedono intornopiù agenti uno dei quali la trattiene mentre altri passanti stanno intorno: tra loro c’è chi polemizza con ie e grida vergogna. La, secondo quanto spiegato da Palazzo Vecchio, invitata a indossare laavrebbe dato in escandescenze venendo poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. Lainfine è stata ammanettata, caricata a forza su una volante e portata in centrale. L'articolo...

LegaSalvini : ++ SCENE CHE NON AVREMMO MAI PENSATO DI VEDERE IN ITALIA ++ Attimi di tensione oggi pomeriggio in via Pellicceria,… - fanpage : Fermata in strada senza mascherina: donna finisce in manette - FN_Piemonte : RT @RobertoFioreFN: #Firenze 'Metta la #mascherina!' La scena della Municipale che circonda, aggredisce e ammanetta una donna a passeggio c… - lorenzhaus : RT @VezzoliNarciso: A Firenze la donna con il cane massacrata da 20 sceriffi . - DanielaZini1 : RT @ilgiornale: A Firenze una donna è stata arrestata mentre era a passeggio con il cane perchè non indossava la mascherina. Il racconto di… -