Fiorentina | costruzione centro sportivo approvata da Consiglio comunale Bagno a Ripoli

Il Consiglio comunale ha approvato, con sedici voti favorevoli ed uno contrario, la variante urbanistica che permettera' alla Fiorentina di costruire il suo centro sportivo

la variante urbanistica che permettera’ alla Fiorentina, verosimilmente a partire da inizio 2021, di poter costruire nel comune alle porte di Firenze, il centro sportivo dello stesso club gigliato.

Viola Park a Bagno a Ripoli: il Consiglio comunale approva la variante urbanistica

A larga maggioranza il via libera definitivo alla realizzazione del nuovo Centro sportivo. Obiettivo rilasciare il permesso a costruire entro fine anno ...

