Fino a 1.500 euro per gli autonomi in Francia e Spagna, 4mila in Uk. E in Germania il ristoro arriva a 9mila euro. Gli aiuti negli altri Paesi (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’impatto economico della seconda ondata di Covid 19 rischia di affossare il tessuto produttivo europeo proprio mentre si intravedeva la ripresa. Così tutti gli Stati più colpiti sono costretti a mettere sul piatto altri fondi, dopo le centinaia di miliardi stanziati nei mesi scorsi. Ogni governo, come ha ricostruito il think tank di economia Bruegel, ha tentato di tamponare la peggiore crisi dal Dopoguerra con aiuti a imprese e liberi professionisti. Se un lavoratore autonomo francese o spagnolo ha potuto beneficiare di un sussidio mensile Fino a 1.500 euro più un aiuto successivo Fino a 10mila euro in base alla riduzione del fatturato, i britannici hanno ricevuto un ristoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’impatto economico della seconda ondata di Covid 19 rischia di affossare il tessuto produttivopeo proprio mentre si intravedeva la ripresa. Così tutti gli Stati più colpiti sono costretti a mettere sul piattofondi, dopo le centinaia di miliardi stanziati nei mesi scorsi. Ogni governo, come ha ricostruito il think tank di economia Bruegel, ha tentato di tamponare la peggiore crisi dal Dopoguerra cona imprese e liberi professionisti. Se un lavoratore autonomo francese o spagnolo ha potuto beneficiare di un sussidio mensilea 1.500più un aiuto successivoa 10milain base alla riduzione del fatturato, i britannici hanno ricevuto un...

