Film horror per il tuo Halloween | 5 classici intramontabili

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ottobre giunge ancora una volta al termine e, assieme all’abbassarsi delle temperature ed all’imbrunirsi delle foglie, si trascina appresso un altro. Quest’anno abbiamo preparato una lista didell’orrore da rivedere o recuperare durante il solstizio, per vivere un’autentica notte di terrore. 5 –(1978) Noi sapevamo che questosarebbe stato presente nella lista. Lo sapevate anche voi. Tantovale quindi parlarne subito: trattando diè infatti impossibile tralasciare– La notte delle streghe. Girato dal maestro dell’orrore John Carpenter e da una crew con meno di 10 persone, ilfu miracolosamente girato in appena 20 giorni. Rimane un mistero come sia ...