Figc | la lettera al Governo | “Il calcio rischia il collasso”

Una lettera aperta della Figc al Governo e al Premier Conte. In questo modo la federazione, a firma di Gabriele Gravina, chiede aiuto e fa sentire la pripria voce a seguito del nuovo DPCM diramato nelle scorse ore che rischia di avere grosse conseguenze anche per il mondo dello sport e del calcio in particolare. "Il nostro sistema calcio ha improntato, e impronta da sempre, alla prioritaria salvaguardia della tutela della salute tutta l'attività di posta in essere in questi difficilissimi mesi caratterizzati dalla emergenza epidemiologica da Covid-19", si legge nella lettera. "Avvertiamo ..."

