Figc e Lega A al governo: "Danni economici gravi, non arriviamo a Natale" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il calcio potrebbe non riuscire ad andare avanti a causa dei mancati introiti dettati dalla chiusura degli stati. A lanciare un'allarme, attraverso due lettere inviate al governo, i vertici di Figc e Lega A. Il nuovo dpcm emesso dal Premier Giuseppe Conte, oltre a interrompere le competizioni sportive di carattere non nazionale, ha nuovamente chiuso gli … L'articolo Figc e Lega A al governo: "Danni economici gravi, non arriviamo a Natale" proviene da www.meteoweek.com.

