FIFA 21: FGS Swaps dettagli ufficiali – Premi per coloro che assisteranno alle Global Series (Di lunedì 26 ottobre 2020) EA Sports, tramite i sito ufficiale, ha divulgato tutti i dettagli ufficiali riguardanti l’evento legato alle Global Series di FIFA 21 che vi permetterà di ricevere die token che potranno essere scambiati con ricchi Premi. Di seguito riportiamo tutti i dettagli ufficiali. Un nuovo programma per l’assegnazione di Premi per gli spettatori delle Global Series. Segui gli eventi idonei, ottieni i token e utilizzali in gioco nelle Sfide Creazione Rosa per riscattare dei pacchetti speciali non scambiabili. ( Disponibili ora in gioco ). Gli spettatori che seguiranno almeno 60 minuti di un evento idoneo otterranno un token giocatore FGS. Durante gli scambi FGS 1 saranno ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 26 ottobre 2020) EA Sports, tramite i sito ufficiale, ha divulgato tutti iriguardanti l’evento legatodi21 che vi permetterà di ricevere die token che potranno essere scambiati con ricchi. Di seguito riportiamo tutti i. Un nuovo programma per l’assegnazione diper gli spettatori delle. Segui gli eventi idonei, ottieni i token e utilizzali in gioco nelle Sfide Creazione Rosa per riscattare dei pacchetti speciali non scambiabili. ( Disponibili ora in gioco ). Gli spettatori che seguiranno almeno 60 minuti di un evento idoneo otterranno un token giocatore FGS. Durante gli scambi FGS 1 saranno ...

ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT21 #FIFA21 #FGS21 Swaps dettagli ufficiali - Premi per coloro che assisteranno alle Global Series... - D1Ison : RT @fifautita: #FIFA21 Swap from #FGS #GlobalSeries ?????????????? Details ???? - fifautita : #FIFA21 Swap from #FGS #GlobalSeries ?????????????? Details ???? - zazoomblog : Fifa 21 Sfida Creazione SFIDA FGS - #Sfida #Creazione #SFIDA -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA FGS Fifa 21 Sfida Creazione SFIDA FGS FUT Universe