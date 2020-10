Fiat 500 elettrica | info | caratteristiche e prezzo FOTO e VIDEO

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La500e – Photo Credit:Una pagina di storia del nostro paese si rinnova con la nuova500e, la versionedella storica 500. Andiamo a vedere le, ile tutte le novità della vettura.500, com’è fatta La grande novità per quanto riguarda l’estetica esterna della vettura arriva sui fari che sono davvero particolari: questi sono integrati in parte nella zona del cofano motore con un disegno che cambia decisamente il frontale della 500e. Altra modifica importante arriva sempre nella zona frontale con la riduzione delle prese d’aria, caratteristica delle vetture elettriche. La primadi casaè ...

GenuineGlow : @Corriere Carina, ma mandate un quotidiano alla Fiat e informateli che siamo nel bel mezzo di una crisi. Non ce ne… - MiglioreJAM : RT @Corriere: Tutti i segreti della Fiat 500 elettrica, il modello che ha rilanciato la storia di un’icona - Corriere : Tutti i segreti della Fiat 500 elettrica, il modello che ha rilanciato la storia di un’icona - pixel_di : RT @pixel_di: @lapoelkann_ ?? + + + @Fiat_IT ————— 500 Elettrica ?????? —— ???? ..si @lapoelkann_ , appena ne ho vista una la prima volta… - mrsemme : RT @Corriere: Tutti i segreti della Fiat 500 elettrica, il modello che ha rilanciato la storia di u... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500

La fusione tra FCA e PSA, per formare il gruppo Stellantis, è prossima all'approvazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, infatti, è in arrivo il via libera degli uffici antitr ...La nuova 500 elettrica si può caricare dalle colonnine Fast Charge, ma anche da una semplice presa elettrica. Oppure attraverso le Wallbox messe a punto da Mopar Non ha nemmeno il motore. Nelle tre ve ...