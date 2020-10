Feyenoord-Wolfsberg | probabili formazioni e TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è valida per la seconda giornata del girone K della UEFA Europa League 2020-2021. Il girone K non ha ancora dato segnali di dominio da parte di una o più squadre, visto che nello scorso turno tutte e quattro le squadre hanno pareggiato. La gara si giocherà giovedì 29 ottobre alle ore 18.55 presso lo stadio lo Stadion Feijenoord. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio interno contro il Waalwijk con il risultato finale di 2-2. Con questo risultato il Feyeenord è attualmente quinto in classifica nella Eredivise. Nella prima giornata del torneo europeo invece gli olandesi hanno pareggiato fuori casa contro la Dinamo Zagabria per 0-0. Gli ospiti invece nell’ultima gara di campionato hanno perso contro il Rapid Vienna con un rocambolesco 3-4. Periodo non ...