Festa del Cinema di Roma | un successo dolce amaro

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Angoscia, forse anche un pò delusione. Questa è l’aria che si respira durante l’ ultima giornata delladeldi. L’annuncio dell’ennesima chiusura die teatri, rende l’atmosfera più rarefatta e pesante. La consapevolezza che il settore dovrà far leva solo sulle proprie forze, nel momento in cui si tornerà alla normalità. Le decisioni del governo riguardo la cultura, si scontrano profondamente con i risultati più che positivi dellacapitolina. Infatti, nonostante le limitazioni e il limitato numero di partecipanti, Ladeldi, è stata in grado, come sempre, di attirare pubblico. Sidney Poitier e Paul Newman nel ...