Fedez: “Sono incaz**o, spaventato, confuso. Lavoro a un progetto per i lavoratori dello spettacolo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fedez ha sempre seguito con interesse l’evolversi della situazione dei lavoratori fragili dello spettacolo. Qualche giorno fa il rapper ha lanciato una proposta sui social che prevedeva di rinunciare al minimo garantito dei tour per raccogliere, assieme ad altri colleghi, una cifra importante da devolvere a chi è in difficoltà. Ieri l’artista ha deciso di passare alle vie di fatto, dopo che è stato reso noto il nuovo Dpcm con la chiusura dei teatri e dei cinema almeno fino al 24 novembre, spiegando sui social cosa ha in mente. “Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare. – ha scritto Fedez ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha sempre seguito con interesse l’evolversi della situazione deifragilispettacolo. Qualche giorno fa il rapper ha lanciato una proposta sui social che prevedeva di rinunciare al minimo garantito dei tour per raccogliere, assieme ad altri colleghi, una cifra importante da devolvere a chi è in difficoltà. Ieri l’artista ha deciso di passare alle vie di fatto, dopo che è stato reso noto il nuovo Dpcm con la chiusura dei teatri e dei cinema almeno fino al 24 novembre, spiegando sui social cosa ha in mente. “Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare. – ha scritto...

LegaSalvini : #Salvini a #staseraitalia: 'I nostri ragazzi sono mesi che usano la testa senza bisogno di usare Fedez o la Ferragn… - Noovyis : (Fedez: “Sono incaz**o, spaventato, confuso. Lavoro a un progetto per i lavoratori dello spettacolo”) Playhitmusic… - FQMagazineit : Fedez: “Sono incaz**o, spaventato, confuso. Lavoro a un progetto per i lavoratori dello spettacolo” - dottcorbelli : @CesareSacchetti Assolutamente no. Non sono affatto la vergogna, ma l'orgoglio d'Italia. Tra gli appelli di Fedez… - OrioliPaolo : @caroliarita @Fedez @ChiaraFerragni Esatto Sono anche citate nel finto comunicato ANSA Lo scopo era evidentemente quello -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez “Sono Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera