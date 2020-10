Fedez dopo il Dpcm | «Sono inca***to ma voglio fare la mia parte» E annuncia un progetto per i lavoratori della musica

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020)la pausa dai social, lo sfogoil: «Fa male vedere tutto questo, è ora diqualcosa di concreto». «Questa settimana forse sarò meno presente», cosìla possibile pausa dai social e, in un lungo sfogo su Instagram, condivide l’intenzione di concentrarsi su unche aiuti il mondocosì duramente colpito dal coronavirus e dalle misure governative per fronteggiare la pandemia. L’ultimodà il colpo di grazia ai concerti e di conseguenza a tutte le maestranze. Per questo motivo, il marito di Chiara Ferragni ha scelto di scendere in campo con il desiderio di ...