Federalberghi Campania | Iaccarino | Da Governo e Regione colpo di grazia all’industria dell’accoglienza

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ultimo Dpcm emanato dal, sommato alle disposizioni contenute nelle ordinanze regionali, assesterà ildial settore dell’ospitalità che viene ancora trattato come la cenerentola del sistema economico italiano e campano»: così Costanzo, presidente di, commenta le misure di contenimento del contagio da Covid-19 attualmente in vigore. “Si tratta di provvedimenti – continua– che, pur non disponendo la chiusura delle strutture ricettive, penalizzano fortemente le imprese titolari di queste ultime. Tra frontiere chiuse, viaggi sconsigliati, eventi sospesi, spettacoli annullati, cerimonie vietate e smart-working, chi volete che prenoti un soggiorno in ...