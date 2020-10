Famoso | Sfera Ebbasta | il film in streaming su Prime Video da mezzanotte

Leggi su soundsblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire dasarà disponibile su-Il, la storia di come due ragazzini (e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscire cambiarla davvero. Diretto da Pepsy Romanoff per Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia,, racconta la genesi del Re della trap ed è anche un modo per assistere, da una prospettiva del tutto privilegiata, alla lavorazione del nuovo album,, in uscita in tutto il mondo il prossimo 20 novembre. Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti ci raccontano la persona e i sacrifici fatti per passare dalle case popolari all’essere popolare, ...