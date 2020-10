Facebook Gaming è il nuovo servizio cloud gaming gratuito disponibile su Android (ma non su iOS) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Facebook è l'ultimo gigante della tecnologia ad entrare nel mondo del cloud gaming. Il loro approccio è diverso da quello di Microsoft con xcloud o Google Stadia, ma condivide con queste due società qualcosa, ovvero cercare di entrare nel mercato di Apple con Facebook gaming, per ora solo disponibile su Android. Ma prima di pensare che si tratti di un nuovo concorrente di Google Stadia o Microsoft xcloud, cerchiamo di fare chiarezza. Facebook gaming ha affermato di non voler il target dei grandi giocatori. Almeno per adesso Facebook gaming offre giochi free-to-play ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020)è l'ultimo gigante della tecnologia ad entrare nel mondo del. Il loro approccio è diverso da quello di Microsoft con xo Google Stadia, ma condivide con queste due società qualcosa, ovvero cercare di entrare nel mercato di Apple con, per ora solosu. Ma prima di pensare che si tratti di unconcorrente di Google Stadia o Microsoft x, cerchiamo di fare chiarezza.ha affermato di non voler il target dei grandi giocatori. Almeno per adessooffre giochi free-to-play ...

PlayCornerXiT : Facebook Gaming punta ad un target di giochi completamente diverso dagli altri servizi di cloud gaming - pctransfermarkt : RT @Karaliscup: ?? | NEW SPONSOR!! Siamo lieti di annunciarvi la collaborazione con @EMME_GAMING_ Link dei loro social?? IG: https://t.co… - NewsProclub : RT @Karaliscup: ?? | NEW SPONSOR!! Siamo lieti di annunciarvi la collaborazione con @EMME_GAMING_ Link dei loro social?? IG: https://t.co… - OffSidePage_ : RT @Karaliscup: ?? | NEW SPONSOR!! Siamo lieti di annunciarvi la collaborazione con @EMME_GAMING_ Link dei loro social?? IG: https://t.co… - spitflxw : RT @spitflxw: SCRIM SOLO -