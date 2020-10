F1, Lewis Hamilton vincerà il Mondiale in Turchia? Intanto la Mercedes prepara la festa a Imola (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Gran Premio di Portogallo di Formula Uno è passato agli archivi con la vittoria di Lewis Hamilton, la 92ma della carriera del britannico, il quale ha così superato definitivamente Michael Schumacher in testa alla graduatoria dei piloti con più successi nella storia del Circus. Peraltro il trentacinquenne inglese si appresta a eguagliare il tedesco in un’altra classifica, quella dei Mondiali vinti. Il fatto che Hamilton conquisti la sua settima corona iridata non è più in discussione, resta solamente da capire quando questo avverrà. Molto probabilmente, la storica pietra miliare verrà raggiunta il 15 novembre in Turchia. Infatti, ora come ora, Lewis ha 77 punti di margine su Valtteri Bottas. Affinché il britannico possa festeggiare ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Gran Premio di Portogallo di Formula Uno è passato agli archivi con la vittoria di, la 92ma della carriera del britannico, il quale ha così superato definitivamente Michael Schumacher in testa alla graduatoria dei piloti con più successi nella storia del Circus. Peraltro il trentacinquenne inglese si appresta a eguagliare il tedesco in un’altra classifica, quella dei Mondiali vinti. Il fatto checonquisti la sua settima corona iridata non è più in discussione, resta solamente da capire quando questo avverrà. Molto probabilmente, la storica pietra miliare verrà raggiunta il 15 novembre in. Infatti, ora come ora,ha 77 punti di margine su Valtteri Bottas. Affinché il britannico possa festeggiare ...

