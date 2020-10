F1, GP Imola 2020: il sindaco non chiude le porte al pubblico per l’appuntamento del Mondiale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il grande giorno del ritorno di Imola nel Circus della F1 si avvicina. Nel prossimo weekend, infatti, il celebre autonomo Enzo e Dino Ferrari sarà teatro di un fine settimana molto particolare con un programma diverso dal solito: tutto si svilupperà in due giorni e non nei tre canonici. Le motivazioni sono puramente logistiche, per lo spostamento dal Portogallo all’Italia delle squadre. In sostanza il sabato vi sarà un turno di prove libere dalle 10.00 alle 11.30, a precedere le qualifiche delle 14.00. La domenica la gara sarà di scena alle 13.10 e sarà interessante capire come tanti piloti sapranno adattarsi a gareggiare su di un circuito su cui non si è corso da molto tempo. E’ evidente che si stia lavorando alacremente nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia, per ottenere una deroga, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il grande giorno del ritorno dinel Circus della F1 si avvicina. Nel prossimo weekend, infatti, il celebre autonomo Enzo e Dino Ferrari sarà teatro di un fine settimana molto particolare con un programma diverso dal solito: tutto si svilupperà in due giorni e non nei tre canonici. Le motivazioni sono puramente logistiche, per lo spostamento dal Portogallo all’Italia delle squadre. In sostanza il sabato vi sarà un turno di prove libere dalle 10.00 alle 11.30, a precedere le qualifiche delle 14.00. La domenica la gara sarà di scena alle 13.10 e sarà interessante capire come tanti piloti sapranno adattarsi a gareggiare su di un circuito su cui non si è corso da molto tempo. E’ evidente che si stia lavorando alacremente nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia, per ottenere una deroga, con ...

SkySportF1 : ?? @matteobobbi racconterà la storia di Imola questa sera sul canale 207 alle 22.15 #ImolaGP #SkyMotori #F1… - OA_Sport : F1, GP Imola 2020: il sindaco non chiude le porte al pubblico per l’appuntamento del Mondiale - morenoventurell : RT @a_meluzzi: Lockdown, Meluzzi: speculatori stranieri compreranno per 4 soldi un Paese in svendita – Imola Oggia - polotti99 : RT @a_meluzzi: Lockdown, Meluzzi: speculatori stranieri compreranno per 4 soldi un Paese in svendita – Imola Oggia - Consuelide : RT @a_meluzzi: Meluzzi: “Caporetto o Piave? Dipende anche da noi!” – Imola Oggi . -