Evelina Flachi a E’ sempre mezzogiorno | i cibi che influenzano il sonno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella puntata di oggi 26 ottobre 2020 di E’la dottoressaha suggerito quali sono ida preferire la sera per dormire bene, quali evitare e cosa è sbagliato fare per il buon. Ilagisce anche sul sistema immunitario è quindi molto importante, ma quali sono iin grado di influenzare un buon riposo. Innanzitutto laha ripetuto che sono necessarie almeno 6 o 7 ore diper stare bene. Dobbiamo poi evitare che ilsia turbato, considerando ovviamente che ci sono dinamiche che non possiamo ma evitare ma se l’insonnia persiste diventa necessario chiedere aiuto al medico....