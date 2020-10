Europa League, Real Sociedad-Napoli si gioca a porte chiuse (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sugli spalti dell’Anoeta di San Sebastian, dove il Napoli affronterà giovedì la Real Sociedad per il secondo incontro dei giorni di Europa League, non ci saranno i tifosi. Il club basco, oggi capolista della Liga spagnola, ha comunicato che la partita contro gli azzurri “si giocherà senza pubblico sugli spalti“. “L’evoluzione della pandemia – si legge nella nota del club – costringe all’annullamento dei piani di apertura a un numero anche limitato di tifosi. Siamo rammaricati, ma dobbiamo essere prudenti e invitiamo i nostri tifosi alla comprensione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sugli spalti dell’Anoeta di San Sebastian, dove ilaffronterà giovedì laper il secondo incontro dei giorni di, non ci saranno i tifosi. Il club basco, oggi capolista della Liga spagnola, ha comunicato che la partita contro gli azzurri “si giocherà senza pubblico sugli spalti“. “L’evoluzione della pandemia – si legge nella nota del club – costringe all’annullamento dei piani di apertura a un numero anche limitato di tifosi. Siamo rammaricati, ma dobbiamo essere prudenti e invitiamo i nostri tifosi alla comprensione“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

