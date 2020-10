Europa League: Real Sociedad a porte chiuse contro il Napoli (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - Non ci saranno tifosi giovedì sera, fischio d'inizio alle alle 21, sugli spalti dell'Anoeta di San Sebastian, dove il Napoli affronterà la Real Sociedad, attuale capolista della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 26 OTT - Non ci saranno tifosi giovedì sera, fischio d'inizio alle alle 21, sugli spalti dell'Anoeta di San Sebastian, dove ilaffronterà la, attuale capolista della ...

acmilan : A successful start to our @EuropaLeague Group stage. Read all about it ?? - ZZiliani : Stasera Anna Billò debutta su #SkySport alla conduzione dello speciale Champions che fu di Ilaria D’Amico. Un’eredi… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: “Questo #Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Vogliamo provar… - wlasorca91 : @Ale_Rimi Mi ricorda un certo Banega che ci ha sbattuto in faccia l’Europa league, purtroppo non si impara mai. - sagnaefagioli : Perché se molli l'Europa League per lo scudetto non vinci né lo scudetto né l'Europa League -