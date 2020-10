Estelle di Svezia | che già studia da futura regina

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Non solo Leonor di Spagna, in Europa c’è un’altra principessa che ha iniziato a studiare da regina, e sembrerebbe divertirsi proprio tanto. Estelle di Svezia, 8 anni, figlia della principessa ereditaria Victoria e del marito Daniel Westling, il 25 ottobre è stata protagonista insieme alla madre e al nonno, il re Carl Gustav, dell’inaugurazione del nuovo ponte Sluss, noto anche come Golden Bridge, a Stoccolma, che collega Stadsholmen (la Città Vecchia) a Södermalm. Un progetto ambizioso di riqualificazione urbana che dovrebbe essere completato entro il 2025 e che ha visto la principessina perfettamente a proprio agio nel corso della breve cerimonia che ha preceduto il taglio del nastro. Carl Gustaf, la principessa Victoria e la piccola Estelle inaugurano lo Slussenbron, o Golden Bridge, a Stoccolma (©IPA)