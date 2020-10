Esclusivo TPI: Gerry Scotti è positivo al Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Esclusivo TPI – Gerry Scotti positivo al Coronavirus Gerry Scotti, il popolare conduttore Mediaset, ha il Coronavirus. In questo momento si trova a Milano e le sue condizioni sono buone. A quanto pare l’origine dell’infezione sarebbe il contatto con un parente stretto. Leggi anche: 1. Esclusivo TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi che ha fatto circolare migliaia di positivi in Campania TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL Coronavirus IN ITALIA E NEL MONDO Coronavirus ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020)TPI –al, il popolare conduttore Mediaset, ha il. In questo momento si trova a Milano e le sue condizioni sono buone. A quanto pare l’origine dell’infezione sarebbe il contatto con un parente stretto. Leggi anche: 1.TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa dei test falsi che ha fatto circolare migliaia di positivi in Campania TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULIN ITALIA E NEL MONDOULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - tpi : Esclusivo TPI: “Che me ne fotte, io gli facevo il tampone già usato e gli dicevo… è negativo guagliò”. La truffa de… - Lellacaroni : RT @tpi: ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato positivo al Covi… - Profilo3Marco : RT @tpi: ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato positivo al Covi… - MassimoSantoma2 : RT @tpi: ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato positivo al Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo TPI ESCLUSIVO TPI: Casalino in isolamento, il compagno è positivo al Covid TPI Covid, positivo il portavoce del Presidente del Consiglio

Rocco Casalino, il portavoce del Presidente del Consiglio ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Contagiato anche il compagno.

Coronavirus, Rocco Casalino è positivo

Il portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino è positivo al Coronavirus. Si trovava già in isolamento fiduciario dopo la positività del compagno.

Rocco Casalino, il portavoce del Presidente del Consiglio ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus. Contagiato anche il compagno.Il portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino è positivo al Coronavirus. Si trovava già in isolamento fiduciario dopo la positività del compagno.