Erdogan: 'Musulmani in Europa come gli ebrei durante il nazismo' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo Recep Tayyip Erdogan 'in Europa contro i Musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale'. Così il premier turco ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo Recep Tayyip'incontro isi sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gliprima della Seconda Guerra Mondiale'. Così il premier turco ha ...

lucianoghelfi : #Erdogan durissimo contro #Merkel e #Macron. L'accusa: 'In #Europa contro i #musulmani si sta compiendo una campagn… - GiuliaFiorent13 : RT @ROBZIK: #Erdogan sta sbroccando di brutto. Chiede il boicottaggio dei prodotti francesi e dichiara che in Europa i musulmani stanno sub… - LeonelliGia1 : RT @Geopoliticainfo: ???? Erdogan chiede a tutti i musulmani di boicottare l'acquisto di prodotti francesi. Il presidente turco ha anche dich… - ROBZIK : #Erdogan sta sbroccando di brutto. Chiede il boicottaggio dei prodotti francesi e dichiara che in Europa i musulman… - Ticinonline : Erdogan invita al boicottaggio dei prodotti francesi #erdogan #francia #boicottaggio #macron -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan Musulmani Erdogan: "Musulmani in Europa come gli ebrei durante il nazismo" TGCOM Turchia-Francia: Erdogan, "non comprate i prodotti francesi" (2)

Ankara , 26 ott 13:26 - (Agenzia Nova) - Ieri, Erdogan ha affermato che l'omologo francese Macron ha bisogno di "cure mentali" a causa della sua ostilità verso l'Islam. "Qual è il problema di Macron ...

Erdogan rabbioso contro Francia e Ue: "Musulmani in Europa come ebrei sotto il nazismo"

“In Europa contro i musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ...

Ankara , 26 ott 13:26 - (Agenzia Nova) - Ieri, Erdogan ha affermato che l'omologo francese Macron ha bisogno di "cure mentali" a causa della sua ostilità verso l'Islam. "Qual è il problema di Macron ...“In Europa contro i musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ...