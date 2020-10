Erdogan, 'musulmani in Europa come ebrei sotto nazismo' (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 26 OTT - "In Europa contro i musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto il presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 26 OTT - "Incontro isi sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gliprima della Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto il presidente ...

Ankara , 26 ott 13:26 - (Agenzia Nova) - Ieri, Erdogan ha affermato che l'omologo francese Macron ha bisogno di "cure mentali" a causa della sua ostilità verso l'Islam. "Qual è il problema di Macron ...

Erdogan rabbioso contro Francia e Ue: "Musulmani in Europa come ebrei sotto il nazismo"

