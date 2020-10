Erdogan: 'Musulmani in Euroma come gli ebrei durante il nazismo' | La replica della Merkel: 'Parole inaccettabili' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo Recep Tayyip Erdogan 'in Europa contro i Musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale'. Così il presidente turco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo Recep Tayyip'in Europa contro isi sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gliprimaSeconda Guerra Mondiale'. Così il presidente turco ...

ISTANBUL, 26 OTT - "In Europa contro i musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale". Lo ha detto il presidente turco Rece ...

Erdogan: "Musulmani in Euroma come gli ebrei durante il nazismo" | La replica della Merkel: "Parole inaccettabili"

