Erdogan: “Macron ha problemi mentali. Musulmani in Ue come ebrei durante nazismo”. Berlino: “Parole inaccettabili” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Erdogan attacca Macron, invita a boicottare i prodotti francesi e denuncia “l’islamofobia” come una “peste dei Paesi europei”. Francia in primis. Ma lo scontro a distanza arriva a coinvolgere l’Europa e la Germania, che prendono posizione contro le dichiarazioni del presidente turco. Ieri Erdogan è tornato oggi ad affermare che il suo omologo francese ha problemi mentali, e oggi ha aggiunto che “in Europa contro i Musulmani si sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale”. Dichiarazioni sulle quali oggi interviene anche il governo tedesco: per il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, sono parole “diffamatorie e assolutamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)attacca Macron, invita a boicottare i prodotti francesi e denuncia “l’islamofobia”una “peste dei Paesi europei”. Francia in primis. Ma lo scontro a distanza arriva a coinvolgere l’Europa e la Germania, che prendono posizione contro le dichiarazioni del presidente turco. Ieriè tornato oggi ad affermare che il suo omologo francese ha, e oggi ha aggiunto che “in Europa contro isi sta compiendo una campagna di linciaggio simile a quella contro gliprima della Seconda Guerra Mondiale”. Dichiarazioni sulle quali oggi interviene anche il governo tedesco: per il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, sono parole “diffamatorie e assolutamente ...

