Era il più bello d’Italia nel 2010: oggi a 34 anni concorrente al Grande Fratello Vip [FOTO] (Di lunedì 26 ottobre 2020) Colpi di scena, chiarimenti e litigi sembrano dominare questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality sta riscuotendo una Grande attenzione da parte del pubblico grazie soprattutto ad un cast davvero eccezionale. Gradualmente ciascun concorrente mostra i lati più intimi ed inediti del proprio carattere dinnanzi alle telecamere del noto reality di Canale 5. Dopo Adua Del Vesco che ha ritrovato Rosalinda ovvero la parte più autentica di se stessa, anche Massimiliano Morra come il resto dei concorrenti si è messo in discussione rivelando alcuni aspetti intimi del suo carattere. E a proposito dell’attore non sono poche le curiosità del suo passato. Innanzitutto è laureato in medicina. Ebbene sì, nonostante la passione e gli studi per diventare un attore, ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Colpi di scena, chiarimenti e litigi sembrano dominare questa nuova edizione delVip. Il reality sta riscuotendo unaattenzione da parte del pubblico grazie soprattutto ad un cast davvero eccezionale. Gradualmente ciascunmostra i lati più intimi ed inediti del proprio carattere dinnanzi alle telecamere del noto reality di Canale 5. Dopo Adua Del Vesco che ha ritrovato Rosalinda ovvero la parte più autentica di se stessa, anche Massimiliano Morra come il resto dei concorrenti si è messo in discussione rivelando alcuni aspetti intimi del suo carattere. E a proposito dell’attore non sono poche le curiosità del suo passato. Innanzitutto è laureato in medicina. Ebbene sì, nonostante la passione e gli studi per diventare un attore, ...

AnnalisaChirico : Com’era? Il ‘modello italiano’ di gestione pandemia, quello esaltato dai giornalisti compiacenti, il lockdown più l… - borghi_claudio : Un'estate passata a far comprare monopattini e banchi a rotelle. Il bando per i medici lo fanno uscire adesso. Io n… - trash_italiano : Ma ci pensate che solo pochi mesi fa il nostro pensiero più grande era vedere Elettra Lamborghini cantare sul palco di Sanremo? #noneladurso - Virus1979C : RT @lucarango88: In #Calabria registriamo 2 vittime: una signora anziana di Casali del Mango (zona Rossa) ed una infermiera 56enne ricovera… - fabiozpp : RT @GiuseppeTurrisi: 'Pe' conto mio la favola più corta é quella che se chiama Gioventù: perché... c'era una vorta... e adesso non c'è più.… -

Ultime Notizie dalla rete : Era più La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it