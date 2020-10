Equitazione, Eventing Nations Cup 2020: l’Italia chiude seconda nella generale dopo il successo di Montelibretti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sabato scorso si è conclusa a Montelibretti la terza ed ultima tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale che ha preso in considerazione i due migliori risultati di ciascun Paese. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei della scorsa stagione. La tappa italiana di Montelibretti è stata dominata dall’Italia, che ha colto un successo storico, chiudendo davanti ad Austria, Polonia e Svizzera. Scartando il quinto posto della prima tappa, l’Italia, grazie al successo di sabato scorso ed al quarto posto della tappa disputata in Polonia, ha chiuso seconda in classifica, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sabato scorso si è conclusa ala terza ed ultima tappa dellaCup di, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale che ha preso in considerazione i due migliori risultati di ciascun Paese. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei della scorsa stagione. La tappa italiana diè stata dominata dall’Italia, che ha colto unstorico,ndo davanti ad Austria, Polonia e Svizzera. Scartando il quinto posto della prima tappa, l’Italia, grazie aldi sabato scorso ed al quarto posto della tappa disputata in Polonia, ha chiusoin classifica, mentre ...

SilvanaAlbanes1 : RT @Sportequestri: In arrivo un evento SPETTACOLARE! ???? Tutta l'emozione del grande #ConcorsoCompleto in scena al Centro Militare Di Equita… - Sportequestri : In arrivo un evento SPETTACOLARE! ???? Tutta l'emozione del grande #ConcorsoCompleto in scena al Centro Militare Di E… -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Eventing Agipronews.it | Equitazione, Completo: a Montelibretti la FEI Eventing Nations Cup Agipronews Equitazione, Eventing Nations Cup 2020: l’Italia chiude seconda nella generale dopo il successo di Montelibretti

Sabato scorso si è conclusa a Montelibretti la terza ed ultima tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale ...

A Montelibretti FEI Nations Cup e Campionati Italiani

Si chiude in Italia il calendario della FEI Nations Cup™ di Concorso Completo. Sarà Il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti ad ospitare dal 22 al 25 ottobre l’ultima delle poche tappe confe ...

Sabato scorso si è conclusa a Montelibretti la terza ed ultima tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale ...Si chiude in Italia il calendario della FEI Nations Cup™ di Concorso Completo. Sarà Il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti ad ospitare dal 22 al 25 ottobre l’ultima delle poche tappe confe ...