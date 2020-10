Entro Natale chiudiamo tutti. L'urlo di ristoranti e palestre

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La chiusura degli esercizi di somministrazione alle 18, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, rischia far di saltarela fine dell'anno almeno 5 mila attività. E potrebbe essere un dato per difetto, dice Claudio Pica presidente Fiepet-Confesercenti. La situazione è a dir poco esplosiva per il settore tanto che mercoledì gli esercenti scenderanno in piazza del Pantheon per far sentire la loro voce. Una manifestazione di protesta che si annuncia molto partecipata. Del resto, per chi alza la saracinesca ogni giorno alle 7 di mattina e va ad oltranza fino a mezzanotte, la chiusura imposta alle 18 è una vera e propria mazzata. Roberta Pepi, titolare di un ristorante in via Panisperna ieri era in piazza Montecitorio insieme ad altre decine di colleghi a gridare «dateci aiuti». «Meglio sarebbe stato ...