Enock Barwuah e Guenda Gorio | duro scontro al Grande Fratello Vip | il gieffino fa volare il microfono

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 26 ottobre 2020)si sono scontrati animatamente ieri alVip, ecco cosa è successosi sono scontrati in modo alquanto animato ieri alVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Motivo del litigio? Ilnon ha gradito il modo in cui si è espressamentre parlava di Mario Balotelli in merito alla battuta che il calciatore ha fatto su Dayane Mello durante la sua ospitata alVip. Nel pomeriggio Tommaso Zorzi aveva proposto agli altri concorrenti di fare un gioco per rendere la giornata ...