Emily Ratajkowski è incinta (e non vuole sapere il sesso del bambino) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Emily Ratajkowski è incinta! L'annuncio arriva dalla pagine di Vogue America che l'ha intervistata e immortalata per il servizio di copertina e per un corto firmato da Lena Dunham. «Who Will You Be?», «Chi sarai?», il titolo della clip in cui la 29enne racconta in modo molto personale la gravidanza. Sullo schermo scorrono le immagini dell'ecografia, di lei sotto la doccia o davanti allo specchio intenta ad accarezzare il pancione. Per lei e per il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 con una cerimonia intima e segreta a New York, si tratta del primo figlio.

