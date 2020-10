Emergenza Coronavirus, Lega e Figc scrivono al Governo: “Servono aiuti per la Serie A” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le limitazioni stanno mettendo in ginocchio il tessuto economico del Paese.Coronavirus, stop ai mille tifosi negli stadi: ecco cosa dice il nuovo DpcmÈ di ieri il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte che per limitare la diffusione da contagio da Covid-19 ha dovuto integrare ulteriori restrizioni. Ad essere colpiti, diversi settori: dai ristoratori ai commercianti in generale, ma anche il mondo del calcio. Per tale ragione la Lega Serie A e la Figc hanno scritto al Governo per chiedere aiuti economici al calcio professionistico.Di seguito la lettera:"Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'Emergenza sta causando una crisi di sistema per le squadre di Serie ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le limitazioni stanno mettendo in ginocchio il tessuto economico del Paese., stop ai mille tifosi negli stadi: ecco cosa dice il nuovo DpcmÈ di ieri il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte che per limitare la diffusione da contagio da Covid-19 ha dovuto integrare ulteriori restrizioni. Ad essere colpiti, diversi settori: dai ristoratori ai commercianti in generale, ma anche il mondo del calcio. Per tale ragione laA e lahanno scritto alper chiedereeconomici al calcio professionistico.Di seguito la lettera:"Non possiamo esimerci dal rilevare che la nostra immediata adesione alle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'sta causando una crisi di sistema per le squadre di...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Agenzia_Ansa : 'Per gli infermieri lo stesso film di marzo', il grido d'allarme dall'ospedale sant'Orsola di Bologna: una nuova f… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - Mediagol : Emergenza #Coronavirus, Lega e Figc scrivono al Governo: 'Servono aiuti per la #SerieA' - MarioRigoni2 : RT @jacopo_iacoboni: 'Sarebbe davvero bello se tutti ci accorgessimo che siamo stati straordinari. I fatti hanno prevalso sulle chiacchier… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus 339 - Dpcm 24 ottobre 2020 | Anci Lombardia ANCI LOMBARDIA Coronavirus, il nuovo dpcm, locali chiusi alle 18.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustra il nuovo Dpcm con le misure contro l'emergenza Covid-19, Roma, 25 Ottobre 2020. ANSA/UFFICIO STAMPA/FILIPPO ATTILI Il premier Giuseppe Conte ha ...

Covid, Emiliano emana ordinanza su scuole secondarie di secondo grado

Dopo lo stop alle ultime tre classi delle scuole secondarie ora dal Governatore l’estensione della sospensione tramite un’ordinanza Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza “Misure ...

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustra il nuovo Dpcm con le misure contro l'emergenza Covid-19, Roma, 25 Ottobre 2020. ANSA/UFFICIO STAMPA/FILIPPO ATTILI Il premier Giuseppe Conte ha ...Dopo lo stop alle ultime tre classi delle scuole secondarie ora dal Governatore l’estensione della sospensione tramite un’ordinanza Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza “Misure ...