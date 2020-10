Elicottero si schianta sulla montagna: il tragico bilancio dell’incidente (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’incidente è avvenuto nella serata di ieri il Valle D’Aosta. Un Elicottero si è schiantato contro la montagna e il bilancio è di quelli tragici: un morto e un ferito.… Questo articolo Elicottero si schianta sulla montagna: il tragico bilancio dell’incidente è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’incidente è avvenuto nella serata di ieri il Valle D’Aosta. Unsi èto contro lae ilè di quelli tragici: un morto e un ferito.… Questo articolosi: ildell’incidente è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

