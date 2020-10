Eliana Michelazzo commenta Selvaggia Roma al Gf Vip: “Scatenerà l’inferno” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Eliana Michelazzo commenta Selvaggia Roma e il suo ingresso al Grande Fratello Vip che avverrà questa sera, le sue parole al vetriolo non passano inosservato. FOTO FACEBOOKSi torna a parlare di Grande Fratello Vip che questa sera torna in onda con una nuova puntata su Canale Cinque che tra le tante soprese riserverà anche dei nuovi ingressi, tra i quali quello di Selvaggia Roma. La donna è un volto conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione qualche anno a Temptation Island e per il suo lavoro da influencer, ingresso il suo che si andrà ad aggiungere a quello di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Ma non è tutto, a commentare questa sua nuova avventura è proprio una sua ex amica con ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020)e il suo ingresso al Grande Fratello Vip che avverrà questa sera, le sue parole al vetriolo non passano inosservato. FOTO FACEBOOKSi torna a parlare di Grande Fratello Vip che questa sera torna in onda con una nuova puntata su Canale Cinque che tra le tante soprese riserverà anche dei nuovi ingressi, tra i quali quello di. La donna è un volto conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione qualche anno a Temptation Island e per il suo lavoro da influencer, ingresso il suo che si andrà ad aggiungere a quello di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Ma non è tutto, are questa sua nuova avventura è proprio una sua ex amica con ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, stasera l’ingresso di #SelvaggiaRoma nella #Casa: il sarcastico avvertimento di #ElianaMichelazzo agli… - invinciblejolie : ma vi ricordate di quando selvaggia roma andó da bdu per difendere eliana michelazzo...IL DISAGIO #gfvip - zazoomblog : Selvaggia Roma al GfVip Eliana Michelazzo avverte: “Servono i lucchetti” - #Selvaggia #GfVip #Eliana #Michelazzo - viveteacolori : RT @chanvndIerbong: Eliana Michelazzo la tocca piano su Selvaggia Roma ???????? Forse non sarà così male il suo ingresso, immaginiamoci se pren… - chanvndIerbong : Eliana Michelazzo la tocca piano su Selvaggia Roma ???????? Forse non sarà così male il suo ingresso, immaginiamoci se… -