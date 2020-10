Elezioni comunali | ultime ore per votare I big match di Porto Torres e Tempio Affluenza maggiore a Buddusò

GavoiCom : ELEZIONI COMUNALI DEL 25 OTTOBRE 2020 Gavoi Domenica ore 23.00 1# 64.63 2# 65.88 3# 61.09 Votanti 1473 pari a 63,… - Moon13_me : RT @TermometroPol: ?? Secondo i #sondaggi elettorali Index ?? Ecco la forza dei potenziali candidati a #sindaco di #Roma. ?? #Bertolaso si p… - Danilo65741749 : Nuoro 2020,elezioni comunali,qualche candidato e di buona e nitida fama di chiare e nette posizioni,alcuni invece c… - thonyromano : Comunali 2021, il sondaggio: Bertolaso in testa, lo tallona Calenda. Raggi ferma al 15% - IlPunto7 : @CarloCalenda Bisogna avere il coraggio di schierarsi. Facile non commentare solo perché ci si aspetta l'aiuto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Seconda giornata di voto in Sardegna per le elezioni in 156 Comuni. I seggi sono stati riaperti alle 7. Si potrà votare, rispettando le distanze e con la mascherina, sino alle 15. Subito dopo è previs ...La lista Bene Comune con il consigliere di opposizione più votato alle ultime elezioni confluisce nel partito. La soddisfazione dei vertici provinciali: «Inizia un momento nuovo» ...