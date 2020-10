Egitto | rinviata l’udienza di rinnovo della detenzione di Patrick Zaki

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – E’ stata rinviata a data da destinarsi l’udienza fissata per oggi per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere da febbraio scorso. Lo riferiscono all’agenzia Dire fonti interne all’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ong con la quale l’attivista ha collaborato fino al suo trasferimento a Bologna, a settembre dello scorso anno, per motivi di studio.

RedattoreSocial : #Egitto, rinviata l'udienza di rinnovo della detenzione per #Zaky. E' stata rinviata a data da destinarsi l'udienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto rinviata

Redattore Sociale

Si è conclusa con un rinvio l'udienza per Patrick Zaki, programmata oggi davanti al tribunale penale in Egitto. "Con questa serie di udienze ravvicinate, tre in 20 giorni circa, pare che il messaggio ...E' stata rinviata a data da destinarsi l'udienza fissata per oggi per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere da febbraio ...