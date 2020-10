Edward Snowden ha ottenuto il permesso di residenza permanente in Russia (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto: Anatoly Kucherena via Facebook)Lo ha annunciato il suo avvocato russo Anatoly Kucherena all’agenzia di stampa statale russa Tass: venerdì 23 ottobre, Edward Snowden “ha ricevuto un permesso di soggiorno per un periodo di tempo illimitato” per rimanere a vivere in Russia, dove si è rifugiato dal 2013 per sfuggire alla giustizia americana. La domanda di residenza permanente era stata presentata alle autorità russe nell’aprile scorso, ma ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti restrizioni nel paese, come riporta Interfax. Snowden è stato in grado di ottenere i diritti di soggiorno permanente anche grazie ai cambiamenti apportati alla legge russa ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (foto: Anatoly Kucherena via Facebook)Lo ha annunciato il suo avvocato russo Anatoly Kucherena all’agenzia di stampa statale russa Tass: venerdì 23 ottobre,“ha ricevuto undi soggiorno per un periodo di tempo illimitato” per rimanere a vivere in, dove si è rifugiato dal 2013 per sfuggire alla giustizia americana. La domanda diera stata presentata alle autorità russe nell’aprile scorso, ma ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti restrizioni nel paese, come riporta Interfax.è stato in grado di ottenere i diritti di soggiornoanche grazie ai cambiamenti apportati alla legge russa ...

Non ci sono stati commenti da parte dello stesso Snowden sulla sua nuova residenza permanente. L’ex assistente tecnico della Cia Edward Snowden è fuggito dagli Stati Uniti nel 2013, dopo aver rivelato ...

Da quando, nel 2013, il tecnico informatico Edward Snowden ha diffuso migliaia di documenti segreti pubblicati nel Regno Unito dal Guardian, il sistema di sicurezza britannico è stato messo in ...

