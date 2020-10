'E ti vengo a cercare', Tiziano Ferro omaggia Franco Battiato: 'Le sue canzoni mi hanno salvato' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'E ti vengo a cercare': Tiziano Ferro omaggio a Franco Battiato 'Le sue canzoni mi hanno salvato'. In attesa che il 6 novembre esca ' Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri ', primo disco di cover ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'E ti':omaggio a'Le suemi'. In attesa che il 6 novembre esca ' Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri ', primo disco di cover ...

Dimanu22 : RT @leelanforjustin: MADONNA SE NON VI METTETE INSIEME VI VENGO A CERCARE E VI RINCHIUDO NELLE CATACOMBE - _fuoridiluvia_ : Ho bisogno di trovare qualcuno che mi dedichi Ti Vengo A Cercare - nuvolotti : @catvibingtokpop sbrigati a fare il cat vibing to blue hour o ti vengo a cercare - rossiaarianna : RT @leelanforjustin: MADONNA SE NON VI METTETE INSIEME VI VENGO A CERCARE E VI RINCHIUDO NELLE CATACOMBE - Lorychan_95 : RT @ackvles: FRANCESCO FACCI LA COVER DI E TI VENGO A CERCARE NON CI OFFENDIAMO -