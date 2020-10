Due anni dopo Vaia: a Rovereto gli alberi schiantati si trasformano nell’edificio in legno più alto d’Italia (Di lunedì 26 ottobre 2020) 42.500 ettari di foreste distrutte e oltre 9 milioni di mc cubi di legname abbattuti: sono i danni provocati dalla tempesta Vaia che il 29 ottobre 2018, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h, ha colpito l’area alpina del Nord Est Italia. Oggi, nonostante il ritardo causato dal lockdown, quasi la metà di questo legname è stato esboscato: circa 60% è stato venduto e i lavori procedono a pieno ritmo, anche grazie a progetti virtuosi che puntano a sostenere le zone colpite e a recuperare il legname a terra. A fare il punto a due anni dalla tempesta Vaia è PEFC Italia, organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti che, subito dopo il disastro ha attivato la Filiera Solidale PEFC, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) 42.500 ettari di foreste distrutte e oltre 9 milioni di mc cubi di legname abbattuti: sono i dprovocati dalla tempestache il 29 ottobre 2018, con piogge e raffiche di vento stimate oltre i 150 km/h, ha colpito l’area alpina del Nord Est Italia. Oggi, nonostante il ritardo causato dal lockdown, quasi la metà di questo legname è stato esboscato: circa 60% è stato venduto e i lavori procedono a pieno ritmo, anche grazie a progetti virtuosi che puntano a sostenere le zone colpite e a recuperare il legname a terra. A fare il punto a duedalla tempestaè PEFC Italia, organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti che, subitoil disastro ha attivato la Filiera Solidale PEFC, ...

Ultime Notizie dalla rete : Due anni Due anni di colonia penale per un manichino col volto di Putin: domani l'appello Corriere della Sera Caccia al 9: Pioli, per la prima fuga serve un'altra vittoria

Stasera chiamatela la nona sinfonia, se volete. Pioli come Beethoven, perché in fondo anche lui ha composto e messo insieme parecchi spartiti a Milanello. In questo avvio di stagione ha già composto o ...

Altra vittima del Covid: un uomo di 73 anni. Oltre cinquanta ricoverati al San Luca

LUCCA. Continua l’avanzata del virus in Lucchesia e, purtroppo, continua ad allungarsi anche la la lista dei decessi dovuti al Covid-19. I report di ieri di Regione e Asl segnalano due vittime. In un ...

