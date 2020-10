Drake nuovo album ‘Certified Lover Boy’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Drake non si ferma. Cinque mesi dopo il mixtape di “Dark Lane Demo Tapes”, il rapper canadese ha già pronto un nuovo album in arrivo: “Certified Lover Boy“, che uscirà a gennaio 2021. Il musicista ha rivelato la notizia con un teaser rilasciato ieri, giorno del suo 34esimo compleanno. Nel video di presentazione del nuovo progetto discografico, il rapper ricrea le copertine di diversi vecchi album, prima di una breve scena in cui una nuova grafica appare sul tetto della Roy Thomson Hall, l’edificio iconico di Toronto, la sua città natale. In agosto Drake aveva già dato un assaggio di “Certified Lover Boy” pubblicando il singolo “Laugh Now Cry Later” , in collaborazione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020)non si ferma. Cinque mesi dopo il mixtape di “Dark Lane Demo Tapes”, il rapper canadese ha già pronto unin arrivo: “CertifiedBoy“, che uscirà a gennaio 2021. Il musicista ha rivelato la notizia con un teaser rilasciato ieri, giorno del suo 34esimo compleanno. Nel video di presentazione delprogetto discografico, il rapper ricrea le copertine di diversi vecchi, prima di una breve scena in cui una nuova grafica appare sul tetto della Roy Thomson Hall, l’edificio iconico di Toronto, la sua città natale. In agostoaveva già dato un assaggio di “CertifiedBoy” pubblicando il singolo “Laugh Now Cry Later” , in collaborazione ...

stefaniapanadaa : nuovo album di drake, posso skippare fino a gennaio 2021? - dlso_ : È in arrivo Certified Lover Boy, il nuovo album di Drake - dlso_ : È in arrivo Certified Lover Boy, il nuovo album di Drake - - Newsic1 : DRAKE a gennaio il nuovo album 'Certified Lover Boy' #Drake ; - idolsmusicnews : #Drake annuncia il suo nuovo album intitolato ‘Certified Lover Boy' in uscita a gennaio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Drake nuovo È in arrivo Certified Lover Boy, il nuovo album di Drake DLSO Drake, ecco quando esce il nuovo album

Drake ha confermato che pubblicherà il suo nuovo e attesissimo album, il sesto, “Certified Lover Boy”, a gennaio.

GeForce RTX 3080 Max-Q, RTX 3070 Max-Q e RTX 3060 Max Q/P in arrivo?

23 OTT Uplay diventa Ubisoft Connect: ecco le novità del servizio per console e PC 23 OTT Uncharted, il film: prime immagini per il giovane Nathan Drake di Tom Holland 23 OTT Kojima Productions sta ...

Drake ha confermato che pubblicherà il suo nuovo e attesissimo album, il sesto, “Certified Lover Boy”, a gennaio.23 OTT Uplay diventa Ubisoft Connect: ecco le novità del servizio per console e PC 23 OTT Uncharted, il film: prime immagini per il giovane Nathan Drake di Tom Holland 23 OTT Kojima Productions sta ...