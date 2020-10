Dpcm, Renzi: “Al cinema e al teatro non si rischia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Renzi boccia il Dpcm: “cinema e teatro non sono posti dove si rischia la vita, ma si impara a vivere meglio”. ROMA – Matteo Renzi boccia il nuovo Dpcm. Il leader di Italia Viva non condivide le misure restrittive decise dalla maggioranza: “Al teatro e al cinema non si rischia – sottolinea l’ex premier, riportato da La Repubblica – mi ha colpito che proprio il ministro della Cultura abbia giustificato la chiusura dicendo che dobbiamo salvare vite umane. Io dico che certo, è vero, vogliamo salvare vite, ma basta andare al cinema o al teatro, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove, anzi, si impara a vivere ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 ottobre 2020)boccia il: “non sono posti dove si rischia la vita, ma si impara a vivere meglio”. ROMA – Matteoboccia il nuovo. Il leader di Italia Viva non condivide le misure restrittive decise dalla maggioranza: “Ale alnon si rischia – sottolinea l’ex premier, riportato da La Repubblica – mi ha colpito che proprio il ministro della Cultura abbia giustificato la chiusura dicendo che dobbiamo salvare vite umane. Io dico che certo, è vero, vogliamo salvare vite, ma basta andare alo al, in queste settimane, per capire che non sono posti dove si rischia di morire, ma dove, anzi, si impara a vivere ...

