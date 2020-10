Dpcm, la sfida del cinema salentino: «Noi restiamo aperti, la chiusura non ha senso» (Di lunedì 26 ottobre 2020) C'è un cinema che resta aperto malgrado le norme del nuovo Dpcm del governo. Succede vicino Lecce, come racconta il Quotidiano di Puglia. «All'ingresso ho affisso un cartello con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) C'è unche resta aperto malgrado le norme del nuovodel governo. Succede vicino Lecce, come racconta il Quotidiano di Puglia. «All'ingresso ho affisso un cartello con...

La manifestazione organizzata per il 30 ottobre si terrà nelle città capoluogo e in altre località. Una delegazione incontrerà il prefetto ...

