Dpcm: i divieti da oggi 26 ottobre. Cosa non si può fare fino al 24 novembre (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'elenco dei divieti da oggi, 26 ottobre, fino al 24 novembre, che Firenze Post mette in fila: chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni

