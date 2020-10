DPCM – Commercianti, professionisti e lavoratori dello spettacolo: manifestazione di protesta a Piazza del Plebiscito (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diverse centinaia di persone si sono riunite a Piazza del Plebiscito: Commercianti, professionisti, partite iva, lavoratori dello spettacolo ma anche attivisti dei centri sociali e … L'articolo DPCM – Commercianti, professionisti e lavoratori dello spettacolo: manifestazione di protesta a Piazza del Plebiscito proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diverse centinaia di persone si sono riunite adel, partite iva,ma anche attivisti dei centri sociali e … L'articolodidelproviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : DPCM Commercianti Commercianti in Piazza dei Signori contro il Dpcm VicenzaToday SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE DELLA CITTA’ DI TERAMO PENALIZZATE DAL NUOVO DECRETO

Sostegno alle attività di ristorazione della Città di Teramo, penalizzate dal nuovo DPCM, continuando con la consumazione ... L’invito è di aiutare i nostri commercianti continuando il consumo presso ...

Siracusa protesta: commercianti, gestori di palestre e ristoratori ancora in piazza

Le nuove limitazioni introdotte con l’ultimo Dpcm rischiano di spazzare un intero comparto ... per dire no alle chiusure e chiedere indennizzi rapidi, oggi alle 18 i commercianti, i gestori di ...

