Dpcm | cinema e teatro | “La chiusura? Un coprifuoco mascherato”

La chiusura di cinema e teatro disposta nell'ultimo Dpcm lascia perplessi tutti i lavoratori del settore che chiedono un dialogo con Conte. Tra i settori colpiti dalle chiusure nel Dpcm c'è anche quello dello spettacolo. La chiusura di cinema e teatro si somma a quella dei locali notturni in cui si tengono spettacoli e concerti.

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - matteosalvinimi : Cultura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro: sicuri ma chiusi. Follia! #Dpcm - IlContiAndrea : A proposito di #Dpcm su chiusure di cinema e teatri qualcuno ha fatto leggere a #Conte questo comunicato? “Su 347.… - Majden3 : RT @Ruffino_Lorenzo: L'Alto Adige fa di testa sua e non si adatta al DPCM. È solo la terza regione/PA per incidenza dei casi e la quarta pe… - danibarison : La #cultura cosi muore. Tra le misure nell'ultimo dpcm firmato dal premier #Conte per limitare la diffusione del… -