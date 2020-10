Dpcm | allenamenti sport a contatto | il Governo chiarisce

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Si possono fare oppure no gliindividuali degli? Dalle parole del ministro Spadafora al chiarimento delL’emergenza Coronavirus ha messo in crisi ancora una volta diversi aspetti della vita quotidiana, tra i quali quelli del calcio a livello dilettantistico con l’attività che è stata sospesa. Così il, dopo le …

MarcoKappa11 : Dalle FAQ appena uscite sul DPCM di ieri, si evince che sono consentiti allenamenti all'aperto e con la giusta dist… - SassiLive : DPCM GOVERNO CONTE, FIGC COMITATO REGIONALE BASILICATA: “ALLENAMENTI, SI ATTENDE UN CHIARIMENTO” - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Si possono fare gli allenamenti di calcio? Le misure del Dpcm: Si possono fare allenamenti cal… - iltirreno : Sport, il ministero chiarisce alcuni aspetti del nuovo Dpcm - RivieraSportit : Calcio. Allenamenti consentiti nei dilettanti? La LND prende tempo: 'Attendiamo chiarimenti sul DPCM' -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm allenamenti

Il Dipartimento per lo Sport ha preparato una serie di faq, relative al DPCM del 24 ottobre, per chiarire alcuni aspetti relativi alle attività sportive, per capire cosa si può continuare a fare e cos ...Ore convulse nel mondo dello sport dilettantistico. L'ultimo Dpcm ha richiesto, anche in questo caso, ulteriori chiarimenti, soprattutto a proposito della possibilità di svolgere allenamenti. Di ...