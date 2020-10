Donne costrette a visita ginecologica a Doha, causa abbandono neonato (Di lunedì 26 ottobre 2020) Trovato neonato abbandonato nell'aeroporto di Doha, 13 Donne fermate e costrette a sottoporsi a un'ispezione ginecologica. Aeroporto Doha, neonato abbandonato: Donne esaminate con la forza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Trovatoabbandonato nell'aeroporto di, 13fermate ea sottoporsi a un'ispezione. Aeroportoabbandonato:esaminate con la forza su Notizie.it.

