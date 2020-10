Donnarumma: “Sto bene, il mio pensiero va a chi sta male! Non molliamo!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con un messaggio su Instagram, Gianluigi Donnarumma ha tenuto a tranquillizzare i tifosi del Milan dopo la notizia della sua positività al Covid-19, scrivendo anche un pensiero per chi sta soffrendo a causa del virus. Questo il suo messaggio: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”. Visualizza questo post su Instagram Ciao a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con un messaggio su Instagram, Gianluigiha tenuto a tranquillizzare i tifosi del Milan dopo la notizia della sua positività al Covid-19, scrivendo anche unper chi sta soffrendo a causa del virus. Questo il suo messaggio: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mioa tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”. Visualizza questo post su Instagram Ciao a ...

